Gulf war im vergangenen Jahr als Sponsor bei McLaren eingestiegen.

Es wird das erste Mal sein, dass in der Formel 1 Autos in voller Gulf-Lackierung fahren, die bei Sportwagenrennen wie den 24 Stunden von Le Mans seit langem regelrechten Kultstatus besitzt.

"Ich glaube man kann sagen, das ist mit Abstand seit Langem das schönste Auto im Feld", sagte Norris und ergänzte: "Ich habe Zak [Brown, McLaren-CEO] gesagt, dass es sogar besser aussieht als unsere aktuelle Lackierung. Aber davon schien er nicht so überzeugt."

Auch Teamkollege Ricciardo hatte sich gleich auf den ersten Blick in den neuen Look seines Autos verliebt. "Das ist richtig cool, ich liebe es. Ich hätte vor Monaco nicht noch mehr Aufregung gebraucht. Jetzt muss ich mich beherrschen und Energie für das nächste Wochenende sparen. Aber es ist einfach toll. Und gut auszusehen ist schon mal eine gute Voraussetzung."

McLaren: Gulf-Lackierung

Mit der Sonderlackierung für Monaco will Gulf nach eigener Aussage vor allem den Fans einen Gefallen tun. "Nach der Präsentation im vergangenen Jahr waren die Reaktionen der Fans unglaublich. Das hat uns überwältigt", sagte Mike Jones, CEO des Unternehmens.

"Es gab Fans, die ihre eigenen Lackierungen entworfen haben. Wir bekamen auf Social Media viele Nachrichten, in denen wir gefragt wurden: Warum macht ihr das nicht? Zak und ich haben dann über die Geschichte von Gulf und McLaren nachgedacht und überlegt, was wir tun können. So hat sich das entwickelt", so Jones weiter.

Vor der Umsetzung musste McLaren allerdings noch den Automobil-Weltverband FIA und das Formel-1-Management (FOM) um Erlaubnis bitten, denn die Regeln der Formel 1 besagen, dass die Autos bei jedem Rennen einer Saison "grundsätzlich dieselbe Lackierung" tragen müssen.

McLaren: Gulf-Lackierung soll Ausnahme bleiben

Laut Brown war das allerdings das kleinste Problem. "Alle haben es geliebt und zugestimmt", sagte er. Allerdings soll die Gulf-Lackierung dennoch eine Ausnahme bleiben. "Bisher planen wir nur in Monaco damit zu fahren. Wenn man von einer Sonderlackierung spricht, dann sollte sie auch etwas Besonderes bleiben. Aber ich bin auf die Reaktionen der Fans gespannt. In Monaco werden wir sicherlich der Star sein."

Gulf und McLaren verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Schon in den 1960er-Jahren hatte das Unternehmen die Autos von Firmengründer Bruce McLaren in der Formel 1 und Cam-Am gesponsert.

Weltberühmt wurde die Lackierung dann im Jahr 1971 durch den Hollywood-Film "Le Mans" mit Steve McQueen.

