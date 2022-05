"Ich hatte das 2018 auch schon auf meinem Helm", verriet Daniel Ricciardo. "Ich verwende gern solche Abkürzungen, um mich aufzuputschen. Das richtet sich nicht an jemand Bestimmten, sondern ich sage mir das schon ein paar Jahre, und es hilft mir, mich in meinen 'Happy-Place' zu befördern."

"Wenn du als Fahrer den Helm aufsetzt, ist das ein wichtiger Moment, um den Schalter umzulegen. Und diese Abkürzung ist eins der letzten Dinge, die ich sehe, wenn ich den Helm aufsetze. Das erinnert mich dran, in den Tunnel, in meine Zone zu kommen", erklärte der McLaren-Pilot, der das Rennen im Fürstentum ( Liveticker ) von Startplatz 14 in Angriff nimmt.