Vom 2. bis 4. Juli sind die Formel-1-Piloten zum zweiten Mal hintereinander in Spielberg im Einsatz. Der Große Preis von Österreich steht auf dem Programm.

Die ersten beiden Trainings stehen am Freitag um 11:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Programm. Das 3. Freie Training beginnt am Samstag um 12:00 Uhr.

Das Qualifying startet am Samstag um 15:00 Uhr. Das Rennen findet schließlich am Sonntag ebenfalls um 15:00 Uhr statt.

Max Verstappen hofft, seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton in der WM-Wertung erneut ausbauen zu können. Sebastian Vettel peilt die nächsten Punkte an.

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Spielberg live im TV. Alle Sessions gibt es bei "Sky F1" zu sehen.

Auch im Livestream bei SkyGo wird der Große Preis von Österreich live im TV übertragen.

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zum kompletten Rennwochenende an.

Der seit vier Rennen sieglose Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zumindest im Training zum Großen Preis von Österreich wieder den altbekannten ersten Platz eingenommen. Der 36-jährige Engländer erzielte in Spielberg in 1:04, 523 Minuten etwas überraschend die Tagesbestzeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/+0,189). Max Verstappen wurde Dritter. | Zum Bericht

Max Verstappen bleibt der Dominator auf dem Red-Bull-Ring und in der Formel 1. Fünf Tage nach seinem souveränen Sieg beim Großen Preis der Steiermark setzte der niederländische WM-Spitzenreiter auch die unangefochtene Bestzeit im ersten freien Training zum Großen Preis von Österreich an gleicher Stelle. Der Red-Bull-Pilot war in 1:05,143 Minuten um 0,566 Sekunden schneller als Lewis Hamilton. | Zum Bericht