Sebastian Vettel ist über den Berg, zumindest im sprichwörtlichen Sinne. Neun von 17 WM-Läufen sind absolviert, die Pleiten-Saison der Scuderia und damit auch des scheidenden Ex-Weltmeisters ist über die Hälfte vorbei. Das war es für Vettel allerdings schon an "Positivem" vor dem Großen Preis von Russland.

Alles andere als ein weiteres Ferrari-Fiasko am Sonntag (13:10 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Sotschi käme mittlerweile einer Formel-1-Sensation gleich. Die Roten bringen zwar ein neues Entwicklungspaket für den SF1000 mit in die Olympiastadt von 2014, doch Teamchef Mattia Binotto dämpfte bereits die Erwartungen: "Es wird kleinere Upgrades geben, das wird aber nicht das große Gesamtbild verändern."