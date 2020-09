Zugleich greift der 35-jährige Brite in diesem Jahr nach seinem siebten WM-Titel, auch in dieser Kategorie würde er mit dem deutschen Motorsport-Helden gleichziehen.

Michael Schumacher, der 2006 in China für Ferrari seinen 91. Grand Prix gewann und am Ende jenes Jahres zurücktrat, kehrte 2010 für drei Jahre in die Formel 1 zurück - zu Mercedes. Bei den Silberpfeilen übergab er Anfang 2013 das Cockpit an Hamilton, der seither fünf Weltmeisterschaften und 69 Rennen gewann.