In Brasilien kommt es zum vorletzten Highlight der Saison. Zwischen 11. und 13. November bereiten sich Max Verstappen und Co. auf das Finale in Abu Dhabi vor.

Nachdem sowohl in der Fahrer- (Verstappen) als auch in der Konstrukteurswertung (Red Bull) die Titelentscheidung bereits gefallen, schweift der Blick auf die hinteren Positionen.

Im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft duellieren sich noch Sergio Pérez und Charles Leclerc. Verstappen will indes seinen Siegrekord weiter ausbauen. Der Niederländer steht bereits bei vierzehn Siegen in der laufenden Saison.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Grand Prix von Brasilien. Am Samstag steht darüber hinaus das letzte Sprintrennen des Jahres auf dem Programm. In der kommenden Saison soll es sechs Sprints geben

Formel 1: GP in Brasilien live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP von Brasilien im Livestream

Das ganze Rennwochenende in São Paulo gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "Wow".

F1: GP von Brasilien im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Brasilien an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

