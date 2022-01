In dieser Saison sollen Weltmeister Max Verstappen und Co. am 2. Oktober in Singapur fahren.

"Der Marina Bay Street Circuit war 2008 Schauplatz des ersten Nachtrennens in der Geschichte der Formel 1 und Singapur begeistert seitdem Fans, Teams und Fahrer", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali: "Singapur nimmt einen besonderen Platz im Formel-1-Kalender ein, und diese Verlängerung ist Teil unseres langfristigen Engagements, den Sport in Asien weiter auszubauen."

Die Formel 1 startet am 20. März in Bahrain in die neue Saison.

Vorher stehen noch in Barcelona (23. bis 25. Februar) sowie in Bahrain (10. bis 12. März) Testfahrten auf dem Programm.

