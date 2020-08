Der frühere Weltmeister Kimi Räikkönen hat sich in der Formel 1 einen weiteren Rekord geschnappt. Der Finne holte sich beim Großen Preis von Spanien die Bestmarke für die meistgefahrenen Kilometer in der Königsklasse des Motorsports. Nach Angaben seines Teams Alfa-Romeo-Ferrari übertraf der 40-Jährige in der 37. von 66 Runden den Rekord von Fernando Alonso von 83.846 Kilometern.

Raikkönens gefahrene Distanz in Formel-1-Rennen entspricht umgerechnet zwei Erdumfahrungen rund um den Äquator. Bereits in der Vorwoche hatte der Routinier dem siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher (16.845 Runden) den Rekord für die meistgefahrenen Runden in der Königsklasse des Motorsports weggeschnappt. Sein 319. Karriererennen beendete Räikkönen in Barcelona auf Platz 14.

