Der Motorsport-Weltverband will die Zusatzpower, den sogenannten "Party-Modus" für das Qualifying verbieten. Das wird vor allem Mercedes und seine Kundenteams treffen - Lewis Hamilton wittert einen Plan dahinter. "Die haben ja immer versucht, uns einzubremsen", sagte der sechsfache Weltmeister. Valtteri Bottas erwartet aber auch Auswirkungen für die Rennen am Sonntag.

Immer samstags war bislang Party angesagt in der Formel 1. Allerdings bloß zwischen 15:48 Uhr und 16:00 Uhr. Und auch nur für Autos mit Mercedes-Antrieb im Heck: Die Extrapower im Qualifying, der "Party-Modus", machte das Weltmeisterteam im Kampf um die Pole Position quasi unschlagbar - doch damit soll nun Schluss sein. Der Weltverband FIA will diese Motoreinstellung verbieten, schon ab dem Rennen im belgischen Spa Ende August.

GP von Spanien Mercedes dominiert Trainingsauftakt in Barcelona - Vettel zeigt sich stark verbessert VOR 5 STUNDEN

Und so wird schon das Qualifying von Spanien am Samstag (15:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) zur Abschlussfeier, besonders aus Sicht der Silberpfeile. Weltmeister Lewis Hamilton wittert da einen perfiden Plan. "Das ist ehrlich gesagt keine große Überraschung", sagt der Engländer, "die haben ja immer versucht, uns einzubremsen. Aber ich denke nicht, dass sie ihr gewünschtes Ergebnis bekommen."

Mercedes holte in 2020 bisher jede Pole

Schließlich ist der Mercedes-Motor auch ohne Tricks der stärkste im Feld. Die liebgewonnene Sondereinstellung wird Hamilton in Barcelona aber wohl letztmals nutzen. Er selbst hatte ihr den Spitznamen gegeben: Ab dem Q3, der heißen Phase der Zeitenjagd, wird der "Party-Modus" aktiviert - und dann spätestens hat die Konkurrenz nichts mehr zu lachen. In fünf Rennen des Jahres holte Mercedes fünfmal die Pole Position, viermal lag der Vorsprung auf die Konkurrenz bei etwa einer Sekunde.

Nun hat Mercedes diese Zusatzpower keineswegs erfunden. Auch Renault und Honda nutzen einen besonderen Modus, wenn es um die Startplätze geht - nur Ferrari hat so etwas momentan nicht zu bieten: Im vergangenen Jahr gab es Schummel-Vorwürfe, die Scuderia musste kurzfristig ihren Motor umbauen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

"Für uns macht das Ganze keinen großen Unterschied", sagt Sebastian Vettel daher, für andere dagegen seien das in der Tat "keine guten Nachrichten".

Racing Point und Williams dürften mehr leiden als Mercedes

Die anderen sind Mercedes, denn der stärkste Motor im Feld verfügt eben auch über den stärksten Extraschub. Vor allem das Werksteam und die beiden Kunden Racing Point und Williams werden die neue Direktive daher zu spüren bekommen. Ein Machtwechsel ist allerdings nicht zu erwarten. Die Silberpfeile dürften das Team bleiben, das es zu schlagen gilt, das Feld dürfte aber näher zusammenrücken.

Die FIA sieht ihre geplante Maßnahme übrigens nicht als Schlag gegen Mercedes. Die Regelhüter erhoffen sich eine bessere Kontrolle: Künftig soll für Rennen und Qualifying nur noch ein Modus gestattet sein, dadurch könne die Einhaltung des Reglements einfacher überwacht werden.

Bottas: Nur ein Modus würde weniger Überholmanöver bedeuten

Denn in den vergangenen Jahren hatte sich da ein Wust entwickelt. So kann nicht nur in der Qualifikation kurzzeitig mehr Leistung abgerufen werden, auch in der Startrunde, beim Überholen oder beim Verteidigen der Position. Und wer im Rennen seinen Motor schonen kann, findet dafür ebenfalls einen Modus.

Das alles fällt nun ab dem Großen Preis von Belgien in Spa (30. August) wohl ebenfalls weg. "Und das war das erste, was mir durch den Kopf schoss", sagt Valtteri Bottas, Hamiltons Teamkollege: "Mit nur einem Modus für alle würde es weniger Überholmanöver geben, weil wir Piloten nicht mehr das Maximum aus den Situationen herausholen können." Also vielleicht auch ein bisschen weniger Party am Sonntag.

Das könnte Dich auch interessieren: Volle Verbalattacke gegen Ferrari: Vettels Zündschnur droht zu platzen

(SID)

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Spanien Hülkenberg-Comeback nach Pérez-Rückkehr beendet - Gespräche für 2021 laufen GESTERN AM 09:05