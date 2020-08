Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat mit seinem Sieg beim Großen Preis von Spanien in Barcelona einen weiteren Rekord aufgestellt. Der Mercedes-Superstar zog mit seinem 156 Podium in der Motorsport-Königsklasse an Rekordweltmeister Michael Schumacher vorbei. Schumacher brachte es in seiner Karriere auf 155. Podestplätze. Dritter in der Liste ist Sebastian Vettel mit 120 Podiums.

"Die meisten Podiumsplätze in der Formel 1. Ich kann nicht einmal ansatzweise beschreiben, wie sich das anfühlt. Ich danke euch allen für eure Liebe und eure positive Einstellung. Ich möchte allen in der Fabrik danken, ich bin so stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein, und ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr sicher bleiben", schrieb Hamilton auf Twitter.

Schumacher kam in seiner Formel-1-Karriere (1991-2012) auf 155 Podestplätze. Zuletzt stand der Kerpener für Mercedes 2012 beim Großen Preis von Europa in Valencia als Dritter auf dem Podium. Mit 91. Siegen hält Schumacher immer noch den Rekord für die meisten Grand-Prix-Siege in der Formel 1. Hamilton, der bei 88 Siegen steht, dürfte ihm diesen Rekord allerdings noch in diesem Jahr abnehmen.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff war nicht nur vom Rekord seines Fahrers imponiert, sondern auch von dessen Verhalten während des Rennens. Hamilton kam auf den Medium-Reifen ungefährdet als Sieger ins Ziel: "Die Ansage war beeindruckend", lobt der Österreicher. "Er war entschlossen, auf die Mediums zu gehen. Er spürte, dass er den Medium-Reifen haben wollte, von daher hat er so entschieden."

Hamilton entscheidet sich selbstständig für die Medium-Reifen

Der Soft-Reifen im letzten Stint von Valtteri Bottas funktionierte nicht so gut, wie von Mercedes erhofft. Hamilton verzichtete hingegen bei seinem letzten Boxenstopp in Barcelona auf die weiche Mischung und entschied sich selbstständig für die Medium-Reifen - obwohl nur noch 16 Runden zu fahren waren .

Mercedes selbst wollte dem sechsmaligen Weltmeister eigentlich die Soft-Reifen geben, die er aber ablehnte. Denn dieser Reifen hätte im ersten Stint hervorragend funktioniert. "Wir konnten den Stint ausdehnen, der Grip war da, und es war einfach die logische Wahl, für die letzten 15 bis 20 Runden noch einmal auf den Soft zu gehen. Nichts deutete darauf hin, dass er nicht performen würde."

Trotzdem entschied sich Hamilton gegen den Reifen, und dass die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, macht Wolff stolz: "Ich freue mich sehr über die offene Konversation und Transparenz, die wir zwischen Fahrer und Team haben. Das ist nichts Selbstverständliches.

