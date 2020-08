Mick Schumacher im Ferrari - das ist der Traum vieler Motorsportfans nicht nur in Deutschland. Teamchef Mattia Binotto will demnächst mit dem Sohn der Ferrari-Legende Michael Schumacher über die Zukunft reden. Doch das Team will es langsam angehen. Schumacher soll zunächst Erfahrung sammeln und über Umwege seinen Platz bei der Scuderia finden.

Ferrari hat den jungen Mann mit dem großen Namen auf dem Schirm, doch vor dem ersehnten und erträumten Formel-1-Debüt im roten Auto mit dem springenden Pferd im Wappen soll Mick Schumacher woanders Erfahrungen sammeln. "Was wir nächstes Jahr mit ihm vorhaben, werden wir bald mit ihm besprechen", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto der Bild am Sonntag.

Während Schumacher am Sonntag mit Platz drei im Sprintrennen seinen vierten Podestplatz in der laufenden Formel-2-Saison eroberte, äußerte sich der 50-jährige Binotto über die Zukunft des jungen Hoffnungsträgers. Er attestierte Schumacher junior, seinen Job in diesem Jahr "sehr ordentlich" zu machen: "Seine Aufgabe war, sich zu steigern und Fortschritte zu machen. Das tut er."

Binotto: Kleinere Schritte bei Schumacher

Dennoch sieht Binotto den Sohn der Ferrari-Legende Michael Schumacher kurzfristig nicht in einem seiner Autos: "Ich denke, der nächste logische Schritt wäre erstmal ein kleines Formel-1-Team, bei dem er alles kennenlernen kann und dann langsam weiter aufsteigt."

Alfa Romeo könnte ein solches Team sein, bisher sind weder Altmeister Kimi Räikkönen (Finnland) noch der Italiener Antonio Giovinazzi für 2021 bestätigt. Auch das zweite Ferrari-Kundenteam Haas wäre eine Option, dessen Fahrer Romain Grosjean (Frankreich) und Kevin Magnussen (Dänemark) haben sich bisher nicht zwingend für eine weitere Festanstellung empfohlen.

Mick Schumacher muss sich aber ebenfalls Rennen für Rennen neu empfehlen, sein Aufstieg in die Formel 1 schon im kommenden Jahr ist keinesfalls sicher. In Barcelona fuhr der 21-Jährige für sein Prema-Team zweimal in die Punkte: Er war Sechster im Hauptrennen am Samstag und eroberte mit Rang drei im Sprintrennen am Sonntag seinen vierten Podestplatz in dieser Saison.

Schumacher zeigt sein Können

"Wir haben es gut zusammengebracht an diesem Wochenende, vor allem im zweiten Rennen, aber wir wollen natürlich immer mehr und freuen uns auf Spa", sagte Schumacher. Der belgische Ardennenkurs ist am letzten August-Wochenende die nächste Station der Formel 2. Schumachers bisher bestes Saisonergebnis ist ein zweiter Platz am vergangenen Sonntag im Sprintrennen von Silverstone. Seinen bis dato einzigen Sieg in der Formel 2 holte er 2019 im Sprintrennen von Budapest.

Tagessieger in Barcelona waren der Japaner Nobuharu Matsushita und der Brasilianer Felipe Drugovich, die dem niederländischen Team MP Motorsport damit einen Doppelerfolg bescherten. In der Fahrerwertung führt weiter der Brite Callum Illot (122 Punkte/Virtuosi Racing), der sich am Sonntag mit stark abbauenden Reifen als Neunter gerade noch in die Punkte rettete. Schumacher hielt mit nun 79 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe.

