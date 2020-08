Sebastian Vettel findet in seiner sechsten und letzten Formel-1-Saison mit Ferrari einfach nicht in die Spur. Das Auto ist für den Heppenheimer unfahrbar, der Abstand zu Teamkollege Charles Leclerc groß. Vettel wirkte in Silverstone nicht nur frustriert, sondern schoss auch verbal gegen die Rennstrategie seines Teams. Geht die Abwärtsspirale des Deutschen so weiter, droht ein Rosenkrieg.

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Ein Dreher zu Beginn, das Festhängen im Verkehr in der Rennmitte und ganz viel Frust am Ende.

Formel 1 Neue Entwicklungen in Kopier-Affäre um Racing Point GESTERN AM 08:14

Sebastian Vettel erlebte beim Großen Preis des 70. Jubiläums der Formel 1 einen Tag zum Vergessen. Wie so häufig in dieser Saison. Doch zum ersten Mal kritisierte der 33-Jährige sein Team mit deutlichen Worten in aller Öffentlichkeit.

"Ihr wisst, dass ihr es verbockt habt", monierte Vettel am Funk, nachdem er nach seinem ersten Boxenstopp mitten im Verkehr wieder auf die Strecke kam. Damit schob er der Scuderia den Schwarzen Peter zu. Der Heppenheimer war frustriert angesichts der Rennstrategie seines Teams.

Seiner Meinung nach entschied Ferrari falsch und holte ihn zu früh zum ersten Reifenwechsel. "Es war nicht der beste Job, den wir da gemacht haben“, legte Vettel nach dem Grand Prix bei "Sky Sports" nach.

Ferrari beschloss wohl, den Deutschen in die Box zu holen, um einen Zweikampf auf der Strecke mit Teamkollege Charles Leclerc zu verhindern. Der Monegasse lag deutlich aussichtsreicher im Rennen, war nach seinem Stopp auf frischen Reifen auf dem Weg nach vorne und lief auf Vettel auf.

Das Ergebnis im Ziel: Leclerc wurde Vierter, Vettel Zwölfter. Noch hinten den beiden AlphaTauri von Daniil Kvjat und Pierre Gasly.

Silverstone: Ferrari opfert Vettel für Leclerc

Vettels harsche Kritik an seinem Team war aus individueller Sicht sicher berechtigt. Die Strategie hat den Deutschen in den Verkehr gespült, sein Rennen wurde damit erheblich erschwert.

Doch aus Teamsicht hat die Scuderia strategisch alles richtig gemacht. Leclerc kam so an Vettel vorbei, ohne sich ein Duell mit ihm auf der Strecke liefern zu müssen und fuhr mit Platz vier für die Konstrukteurswertung wichtige Punkte ein. In diesem Sinne haben die Roten Vettel für Leclerc geopfert.

Zudem hat Vettel mit seinem selbst verschuldeten Dreher nach dem Start, der ihn bis ans Ende des Feldes spülte, auch großen Anteil an seinem schlechten Ergebnis in Silverstone.

"Ich glaube da ist etwas, was bei mir fehlt. Ich weiß nicht was es ist, aber ich versuche aus dem Tief rauszukommen", machte Vettel mit Blick auf den Abstand zu Leclerc nach Rennende klar.

Während das Tischtuch mit Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, den Vettel nach der Zieldurchfahrt beim ersten Grand-Prix-Wochenende in Silverstone noch am Funk ignorierte, zerschnitten zu sein scheint, hat der viermalige Weltmeister zumindest noch die Rückendeckung des Sportdirektors der Italiener.

"Ich denke, dass es jetzt unsere Pflicht ist, alles zu tun, was notwendig ist, um ihn zu unterstützen, und sicherzustellen, dass wir sein Können in Rundenzeit umsetzen. Denn er ist ein wichtiges Asset dieses Teams. Wir stehen bei dieser Suche voll hinter ihm", sagte Laurent Mekies.

Für das Rennen in Spanien bekommt der Deutsche eine neue Chasis, da nach dem Silverstone-Rennen ein Schaden am Vettel-Boliden entdeckt wurde. Der Schaden habe im Zweifel "keinen großen Effekt auf die Performance, dennoch war die Entscheidung zum Chassis-Tausch logisch", erklärte Chef-Ingenieur Simone Resta.

Es scheint so, als versuche man einen Rosenkrieg bei Ferrari zu verhindern.

Sebastian Vettel (rechts) drehte sich zu Rennbeginn in Silverstone Fotocredit: Getty Images

Vettel schießt zum ersten Mal Richtung Ferrari

Denn bei Vettel, der sich mit teaminterner Kritik bislang immer zurückgehalten hat, scheint sich der Frust jetzt langsam auch verbal zu entladen.

Das liegt auf der einen Seite daran, dass Ferrari weit weg von den eigenen Ansprüchen ist, um Rennsiege und den WM-Titel zu fahren. Nicht nur der große Rivale Mercedes ist enteilt, auch Red Bull ist für die Scuderia mittlerweile außer Reichweite. Dazu sind in den vergangenen Rennen auch Racing Point und McLaren vorbeigezogen, zudem ist Renault im Aufwind.

Auch interessant: Ferrari am Tiefpunkt: Vettels Abschiedstour wird zur Horrorshow

Auf der anderen Seite ist der Heppenheimer im Teamduell derzeit klar unterlegen. "Wir reden hier von einem viermaligen Weltmeister, einem der talentiertesten Fahrer im Feld", meinte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei "RTL" und fügte an: "Meiner Meinung nach muss da etwas am Auto nicht stimmen. Sebastian ist nicht eine halbe Sekunde langsamer als irgendjemand da draußen, geschweige denn als Charles Leclerc."

Leclerc steht nach fünf Saisonrennen als Vierter bei 45 Zählern, Vettel ist 13. mit mickrigen zehn Punkten.

"Es ist grundlegend was faul“, platzte es aus dem Deutschen bereits nach dem ersten Silverstone-Wochenende bei "RTL" hinaus. "Sky"-Experte Nick Heidfeld pflichtete bei: "Bei Ferrari stimmt grundsätzlich etwas nicht", so der ehemalige F1-Pilot.

Sebastian Vettel fährt 2020 sein sechstes und letztes Jahr mit Ferrari Fotocredit: Imago

Vettel und Ferrari: Das Ende einer einstigen Traumehe

Mit der Bekanntgabe der Trennung der Scuderia von Vettel vor der Saison wurde ein letztes Aufbäumen des Heppenheimers erwartet, die letzte Chance einen Titel in Rot zu holen. "Ferrari war immer ein Traum von mir. Ich war vielleicht nicht einer Gehirnwäsche unterzogen, aber massiv inspiriert von meiner Kindheit, von Michael Schumacher. Ich finde Ferrari ist eine faszinierende Marke", erklärte der 33-Jährige jüngst im Gespräch mit F1-Experte Martin Brundle.

Bei nun schon 97 Punkten Rückstand auf WM-Leader Lewis Hamilton (Mercedes) ist dieser Traum auch in seinem sechsten und letzten Jahr bereits frühzeitig ausgeträumt.

"Manche Situationen im Leben sind hart, manchmal fällst du auch voll auf die Fresse. Das ist aber auch ein Teil des Lebens", drückte Vettel seine derzeitige Situation gegenüber Brundle in seiner gewohnten Art aus.

Vettel wird in seinem Abschiedsjahr weiter alles geben und versuchen das bestmögliche aus seinem Auto herauszuholen. Denn so ist der viermalige Weltmeister nun mal gepolt. Ob diese Anstrengungen ausreichend sind, um gute Ergebnisse einzufahren, wird sich zeigen.

Spannend wird zudem zu beobachten sein, wie Vettel und Binotto in den kommenden Monaten medial miteinander umgehen und mit welchem Ton sie sich über den jeweils anderen äußern. Silverstone zeigte zum ersten Mal auch verbal deutliche Risse in der einstigen Traumehe des viermaligen Weltmeisters mit Ferrari.

Ein Rosenkrieg zum Abschluss wäre nach sechs gemeinsamen Jahren jedenfalls unwürdig.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: "Irrsinnig stolz": Ralf Schumacher spricht über Bruder Michael

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Spanien Mercedes rätselt über Reifenschwäche - wird Red Bull jetzt zur Bedrohung? GESTERN AM 16:09