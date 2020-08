Sebastian Vettel (Ferrari) scheiterte in Barcelona zum dritten Mal in Folge in Q3

Es hat auch mit neuem Chassis nicht für die Top 10 gereicht: Sebastian Vettel hat im Qualifying zum Spanien-Grand-Prix 2020 in Barcelona nur den elften Platz unter 20 Fahrern belegt und damit zum dritten Mal in Folge Q3 verpasst. Und: Vettel hat damit zum vierten Mal in sechs Fällen das direkte Duell gegen seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc verloren.

Dieses Mal aber ging es sehr knapp aus: Vettel verpasste lediglich um 0,002 Sekunden den Einzug in das dritte Segment der Qualifikation. Leclerc, in Q2 knapp zwei Zehntel besser, kam weiter und sicherte sich Platz neun in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.

Was dann für ihn drin sein könnte, das weiß Vettel selbst nicht zu beurteilen. "Schwer zu sagen", meint er auf Nachfrage bei 'Sky'. "Ich glaube nicht, dass man da ähnlich wie vor zwei Wochen ein Wunder aus der Tüte ziehen kann." Ferrari werde sich überlegen, bei der Reifenstrategie "was anderes" zu probieren, um im Grand Prix gut abzuschneiden.

Chassiswechsel bei Vettel verpufft in Barcelona

Das nicht erzielte Top-10-Ergebnis im Qualifying jedenfalls wurmt Vettel, "gerade mit dem kleinen Abstand", wie er sagt. "Es wäre besser gewesen, wenn wir noch [in den Top 10] dringeblieben wären."

Der Chassiswechsel vor Barcelona habe ihm nur bedingt geholfen. "Ich denke, das Qualifying war eine der besseren Sessions an diesem Wochenende", erklärt Vettel.

Er sei "trotzdem noch zu weit weg von einem guten Gefühl mit dem Auto" und sagt weiter: "Ich drücke jedes Mal den Resetknopf und versuche, das Beste draus zu machen. Mehr kann ich nicht machen."

