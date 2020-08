Sebastian Vettel und Ferrari wollten am Wochenende beim Großen Preis von Spanien in Barcelona vor allem eines zeigen: Man rauft sich zusammen. Misstöne klangen allerdings schon wieder heraus. Eine erneute Fehlkommunikation im Boxenfunk bewies, dass bei Ferrari und Vettel es nicht zusammenläuft. Teamchef Mattia Binotto schloss immerhin eine vorzeitige Trennung aus.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Die nächste Panne im Funk, schon wieder ein gereizter Sebastian Vettel im Ferrari-Cockpit, der Große Preis von Spanien passte ins Bild dieser Saison. Und natürlich drehte sich nach dem Rennen erneut alles um die schwierige Beziehung zwischen dem Fahrer, der am Ende des Jahres gehen muss und dem Team, das ihn wegschickt.

GP von Spanien "Vettel rettet die Ehre Ferraris": Die Pressestimmen zum Großen Preis von Spanien VOR 3 STUNDEN

Doch dieses Mal hatte man sich entschieden, öffentlich zusammenzustehen. Auf der Funkpanne müsse niemand "herumreiten", sagte Vettel, der mit Rang sieben im neuerdings so schwachen Ferrari überzeugt hatte. Es werde eben viel geredet während eines Rennens: "Und es ist komisch, dass Menschen darüber urteilen, die gar nicht den kompletten Funkverkehr gehört haben."

Binotto: Vorzeitiger Rauswurf wäre "Schande"

Es passte ins Bild des Wochenendes, dass Vettel sein Team in Schutz nahm. Noch rund um die vergangenen Rennen hatten beide Seiten mit ihrem Verhalten Zweifel an der Zusammenarbeit genährt. Sogar über einen frühzeitigen Abschied Vettels wurde daher spekuliert.

In Spanien trat Teamchef Mattia Binotto diesen Vermutungen nun entgegen, und um die deutschen Fans auch wirklich zu erreichen, wählte er dafür das wohl größte verfügbare Sprachrohr. Ein vorzeitiger Rauswurf "wäre eine Schande", sagte Binotto der "Bild am Sonntag": "Unabhängig von den Entscheidungen, die wir für die Zukunft getroffen haben, gehört Sebastian zur Ferrari-Familie." Die Entscheidung zum frühen Aus würde das Team daher "niemals treffen".

Deeskalation stand offensichtlich auf der Agenda der Roten in Barcelona. Das Problem: Das Bild von der zerrütteten Beziehung hat sich längst verfestigt bei den Beobachtern aus aller Welt. "Zwischen Ferrari und Vettel wird der Bruch immer tiefer", schrieb etwa der italienische "Corriere della Sera". Und die französische "L'Équipe" urteilte: "Sebastian Vettels Herz ist nicht mehr bei Ferrari. Die Beziehung wirkt zunehmend gestört, die Scheidung scheint beinahe vollzogen."

Ferrari und Vettel reden aneinander vorbei

Auslöser all dessen waren am Sonntag Ausschnitte aus dem Boxenfunk, welche die "L'Équipe" als "beinahe surreal" beschrieb. Vettel, auf weichen Reifen unterwegs und noch weit vom Ziel entfernt, erkundigte sich nach der Strategie. Sollte er schnelle Runden drehen, um bald erneut die Reifen zu wechseln? Oder die Pneus schonen, um damit bis zum Ende durchzufahren?

Von der Box kam kaum eine Antwort, nur der Hinweis, Vettel könne Gas geben. Drei Runden später meldete sich der Kommandostand dann erneut. "Was meinst du, können wir mit den Reifen bis ins Ziel fahren?" Vettel, der die Pneus gerade minutenlang hart gefordert hatte, reagierte erbost: "Verdammt nochmal, danach habe ich euch doch gerade gefragt!"

Eine in der Formel 1 seltene Fehlkommunikation, die gerade einem Spitzenteam nicht passieren sollte. "Sorry, Ferrari, aber so was geht gar nicht", befand etwa Ralf Schumacher bei "Sky". Am Ende war das Ergebnis aber versöhnlich: Kurzfristig einigten sich Vettel und die Box auf eine Einstopp-Strategie, dieser Plan ging auf. Und es fiel um einiges leichter, das Geschehene einzuordnen.

Und immerhin, vielleicht lenkt bald ein anderes Thema von dieser schwierigen Beziehung ab. Wie unter anderem die "Kronenzeitung" und die "Gazzetta dello Sport" vermuten, soll Vettels Wechsel zum derzeit so starken Racing-Point-Team für 2021 schon beim kommenden Rennen in Spa (30. August) verkündet werden. Und mit einer solchen Aussicht wären wohl auch die letzten Monate in Rot einfacher zu moderieren.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Perfektes Rennen mit Schrecksekunde: Darum hing Hamiltons Sieg am seidenen Faden

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Spanien Schumacher-Rekord geknackt: Hamilton reagiert emotional VOR 16 STUNDEN