Der Große Preis von Spanien in der Formel 1 live im TV und im Livestream: Vom 14. bis 16. August findet der GP von Spanien in Barcelona statt. "RTL" und "Sky" übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Rennen mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas und Co. an. Auch die Formel-2-Piloten um Mick Schumacher fahren in Barcelona um WM-Punkte.

Trotz der in Katalonien aktuell kritischen Situation aufgrund der Corona-Pandemie soll der Große Preis von Spanien in Barcelona stattfinden. Auch wenn Max Verstappen das zweite Rennen in Silverstone gewonnen hat, deutet sich in der WM-Wertung ein Zweikampf der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas an.

Die Freien Trainings in Barcelona live im TV

Alle drei Freien Trainings zum Großen Preis von Spanien werden live im TV bei Sky Sport 1 übertragen. Los geht es am Freitag, 14. August, um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr mit den ersten beiden Trainings. Beginn des 3. Freien Trainings ist am Samstag, 15. August um 11:00 Uhr.

GP von Spanien: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 1 übertragen das Qualifying in Barcelona live im TV. Die Session startet am Samstag, 15. August, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Spanien live im TV

Der Große Preis von Spanien beginnt am Sonntag, 16. August, um 15:10 Uhr. Das Rennen wird live im TV bei RTL und Sky Sport 1 gezeigt.

Die Formel 1 im Livestream

Das ganze Rennwochenende gibt es im Livestream bei SkyGo. Das Qualifying und das Rennen könnt ihr auch im Livestream bei RTL verfolgen.

Das Rennen in Barcelona im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Barcelona an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Die Formel 2 mit Mick Schumacher live im TV und im Livestream

Auch die Formel 2 mit Mick Schumacher startet in Barcelona. Start des Rennens ist am Samstag, 15.08., um 16:45 Uhr. Das Sprintrennen findet am Sonntag, 12.08. um 11:10 Uhr statt.

Sky Sport 1 zeigt beide Rennen live im TV und im Livestream. RTL überträgt am Sonntag die Highlights in der Zusammenfassung ab 14:00 Uhr.

