In Barcelona steht der Große Preis von Spanien in der Formel 1 auf dem Programm. Vom 20. bis 22. Mai geht es in Barcelona um den Sieg und WM-Punkte.

In der WM-Wertung liegt Ferrari-Pilot Charles Leclerc noch 19 Punkte vor Max Verstappen im Red Bull. Mercedes-Pilot und Mitfavorit Lewis Hamilton hat als Sechster schon 68 Zähler Rückstand auf Leclerc.

Sebastian Vettel im Aston Martin hat aktuell lediglich vier Punkte auf dem Konto. Mick Schumacher (Haas) ist noch ohne Zähler.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Spanien in Barcelona.

Formel 1: GP von Spanien live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Barcelona live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP Spanien live im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Barcelona gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Spanien live im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Liveticker und Startzeiten:

