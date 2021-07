Der Finne Bottas hatte bei Temperaturen von mehr als 30 Grad einen Rückstand von 0,061 Sekunden, Rekordweltmeister Hamilton (England) lag 0,167 Sekunden hinter Verstappen. Der Heppenheimer Sebastian Vettel wurde im Aston Martin zum Auftakt nur 13. (+1,434), Haas-Pilot Mick Schumacher belegte den 17. Platz (+2,828).

Damit unterstrich Red Bull seine Favoritenstellung auf den Sieg beim elften Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky), dem letzten vor der vierwöchigen Sommerpause. In der WM beträgt Verstappens Vorsprung auf Rekord-Champion Hamilton nach dem Unfall in Großbritannien nur noch acht Punkte.

Für Hamilton geht es am Sonntag um den neunten Sieg auf dem Hungaroring, womit er den alleinigen Rekord für die meisten Erfolge auf einer Strecke aufstellen würde. Außerdem würde er bei einem Triumph rund 20 Kilometer vor den Toren Budapests auch die historische Schallmauer von 100 Siegen in der Königsklasse durchbrechen.

GP von Ungarn "Sehr schöne Erfahrungen": Schumacher will in Ungarn überraschen VOR 18 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rekordweltmeister bekommt eigene Doku

(SID)

Formel E will die neue Königsklasse werden

GP von Ungarn Verstappen schießt Richtung Hamilton und Mercedes VOR 18 STUNDEN