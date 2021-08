1,859 Sekunden fehlten Sebastian Vettel beim Ungarn-Grand-Prix der Formel-1-Saison 2021 zum Sieg. Und das entspricht ungefähr dem Abstand, den er praktisch über die gesamte Distanz zum vor ihm fahrenden Esteban Ocon von Alpine hatte. Deshalb zeigt sich Vettel begeistert und enttäuscht zugleich von Platz zwei im Rennen.

"Für uns ist es ein großartiges Ergebnis. Wenn es aber so eng ist, dann willst du natürlich den Sieg und nicht Platz zwei", meinte Vettel in einer ersten Stellungnahme.

Alpine-Fahrer Ocon mache er keinen Vorwurf: "Esteban hat keinen Fehler gemacht und ist auf der Strecke geblieben. Diesen ersten Sieg hat er sich verdient."

GP von Ungarn "Vettel nutzt die Gunst der Stunde": Pressestimmen zum Ungarn-Rennen VOR 2 STUNDEN

Ungarn GP: Sebastian Vettel ohne echte Überholchance

Vettel hatte im Rennen wiederholt DRS zur Verfügung und befand sich mehrfach in einer Position, aus der heraus er vielleicht ein Manöver hätte starten können, wirklich zwingend war aber keine Gelegenheit. Und so wurde es nach 70 Runden Platz zwei.

"Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich sei etwas schneller, über einen Großteil des Rennens hinweg", meinte Vettel. "Esteban hat aber keinen Fehler gemacht und ich war eigentlich nie nahe genug dran. Auf dieser Strecke kann man nicht so einfach überholen."

Vettel war von P10 ins Rennen gegangen und hatte von der turbulenten Startphase auf nasser Strecke profitiert. Dadurch war er nach vorne gespült worden und diese Position verteidigte er bis ins Ziel.

Wie Vettel selbst die Startphase erlebte? So: "Ich hatte einen sehr, sehr schlechten Start, aber das stellte sich als ideale Ausgangsposition heraus. Da ist vor mir sehr viel passiert. Ich ging es vorsichtig an und nahm die innere Linie, die sauber war. Und damit befand ich mich auf einmal in der Spitzengruppe. Das war definitiv der Schlüssel zum Rennen."

Für Vettel war es bereits der zweite Podestplatz in diesem Jahr nach P2 in Baku. Er liegt weiter in den Top 10 der Fahrerwertung

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Verstappen platzt der Kragen

Formel E will die neue Königsklasse werden

GP von Ungarn Norris nach Startunfall in Ungarn: "Bottas muss eine harte Strafe kriegen" VOR 3 STUNDEN