Für das Spektakel in Ungarn war einer verantwortlich, der bereits nach der ersten Kurve der ersten Runde ausgeschieden war: Valtteri Bottas: Der Mercedes-Pilot sorgte mit einem Verbremser für einen Massencrash. Im Anschluss wurde das Feld nach dem Re-Start durcheinandergewirbelt.

Vettel nutzte seine Gelegenheit und setzte sich hinter Ocon vom übrigen Feld ab. Allerdings kam der 34-Jährige weder auf der Strecke noch beim Boxenstopp am Franzosen vorbei.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) verlor in Ungarn seine WM-Führung an Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes).

Eurosport.de hat die Pressestimmen zum spektakulären letzten F1-Rennen vor der Sommerpause zusammengefasst:

Kicker: "Irres Ungarn-Rennen: In einem verrückten PS-Thriller in der Puszta mit Massencrash, Regen und Reifenpoker hat Sebastian Vettel den ersten Sieg seit fast zwei Jahren verpasst. Lewis Hamilton eroberte hingegen trotz Taktikpanne dank einer wilden Aufholjagd die WM-Führung zurück."

Sport Bild: "Der Grand Prix von Ungarn 2021 ist eines der spektakulärsten und wildesten Formel-1-Rennen der letzten Jahre, das beste dieser Saison sowieso."

Sky Sport: "Vettel starker Zweiter. Ocon gewinnt verrücktes Rennen in Ungarn."

Sebastian Vettel fuhr in Ungarn aufs Podest Fotocredit: Imago

Sportschau.de: "Sebastian Vettel nutzte auf Platz zwei die Gunst der Stunde, Weltmeister Lewis Hamilton verabschiedete sich mit der erneuten WM-Führung im Gepäck in die Sommerpause: In einem wilden Rennen am Hungaroring profitierte Vettel beim Sensationssieg des Franzosen Esteban Ocon vom anfänglichen Regenchaos inklusive Massencrash."

Sport1: "Was für ein verrücktes Rennen in Budapest: Nur um Haaresbreite verpasst Sebastian Vettel den Sieg in Budapest. Lewis Hamilton kämpft sich bei einem chaotischen Rennen nach vorne. Max Verstappen wird abgeräumt."

Sport.de: "Ein Massencrash, ein Sensationssieger und ein nicht ganz zufriedener Sebastian Vettel: Das Rennen am Hungaroring bot Entertainment pur."

Spiegel: "Esteban Ocon hat überraschend den Großen Preis von Ungarn vor Sebastian Vettel gewonnen. Im WM-Kampf erwischte Max Verstappen einen schwarzen Tag, doch auch bei Lewis Hamilton gelang längst nicht alles."

Focus: "Ein unglaublicher Grand Prix: Esteban Ocon gewinnt auf dem Hungaroring vor Sebastian Vettel und Carlos Sainz - Valtteri Bottas spielt mit Red Bull Bowling."

Massencrash am Start beim Ungarn GP Fotocredit: Getty Images

Die Welt: "Erneut kommt Max Verstappen in der ersten Runde von der Strecke ab. Erneut ist ein Mercedes Auslöser des Vorfalls. Sebastian Vettel profitiert vom Massencrash und wird Zweiter. Der Sieger heißt völlig überraschend Esteban Ocon."

SZ: "Esteban Ocon hat überraschend das Formel-1-Rennen in Budapest gewonnen. Der Franzose profitierte am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn von einem Massencrash gleich nach dem Start und sicherte sich den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Hinter dem 24 Jahre alten Alpine-Piloten wurde der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin Zweiter vor dem Briten Lewis Hamilton im Mercedes. Für Vettel war es der zweite Podiumsplatz nach dem zweiten Rang Anfang Juni in Baku."

FAZ: "Vettel rast in Chaos-Rennen auf Platz zwei: Im Regen von Ungarn gibt es beim Formel-1-Rennen in der ersten Kurve einen Massencrash. Esteban Ocon ist der Überraschungssieger nach langer Unterbrechung. Nicht nur Sebastian Vettel setzt ein Zeichen."

