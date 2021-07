Hamilton war am Samstagmittag in 1:16,826 Minuten nur 0,088 Sekunden schneller als der WM-Spitzenreiter im Red Bull und schöpfte damit Selbstvertrauen vor dem Qualifying für den Großen Preis von Ungarn

Mick Schumacher war mit seinem Haas derweil kurz vor Ende der Trainingseinheit heftig in die Wand gekracht. Der 22-Jährige verlor in der Highspeed-Kurve 11 die Kontrolle über seinen Rennwagen und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. "Ich bin okay. Es tut mir sehr leid, ich weiß, was das bedeutet", sagte Schumacher am Boxenfunk.

Seine Mechaniker haben nun sehr wenig Zeit, um den Boliden für das Qualifying ( 15.00 Uhr im Eurosport-Liveticker ) wieder fahrtüchtig zu machen. "Das Auto schaut ramponiert aus. Ich glaube, mit dem Qualifying wird das nichts werden", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner bei Sky.

Ungarn-GP: Kein Regen am Renntag

Sebastian Vettel landete auf Platz 13 (+1,409), Schumacher setzte vor seinem Unfall eine Zeit, die für Rang 19 (+2,580) reichte. Am Samstag kühlten die Temperaturen im Vergleich zum Freitag bei Werten von knapp unter 30 Grad etwas ab. Für das Qualifying besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter.

Beim Rennen am Sonntag ( ab 15.00 Uhr im Eurosport-Liveticker ), dem letzten vor der Sommerpause, wird es höchstwahrscheinlich trocken bleiben. Verstappens Vorsprung in der WM auf Hamilton beträgt nach dem Crash von Silverstone mit dem Rekordweltmeister nur noch acht Punkte.

(SID)

