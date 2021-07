"Es ist großartig, endlich mal wieder mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen. Das hatten wir lange nicht mehr", sagte Hamilton (36). Verstappen, der acht WM-Punkte vor seinem 13 Jahre älteren Rivalen liegt, erklärte: "Wir waren das gesamte Wochenende ein bisschen langsamer, das hat sich im Qualifying bestätigt. Mal schauen, was von Platz drei möglich ist."

Für Hamilton war es die achte Pole Position auf dem Hungaroring, am Sonntag ( 15.00 Uhr im Eurosport-Liveticker ) könnte er mit dem neunten Sieg in Ungarn den alleinigen Rekord für Erfolge auf einer Strecke aufstellen. Der Engländer startet insgesamt zum 101. Mal von der Pole, erstmals wieder seit Anfang Mai in Spanien.