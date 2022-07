Max Verstappen war der große Nutznießer und stellte im WM-Klassement auf 68 Punkte Vorsprung.

Die vergangene Saison hielt am Hungaroring einen richtigen Leckerbissen bereit. Kurz nach dem Start löste der damalige Mercedes-Pilot Valtteri Bottas einen Massencrash aus, dabei wurde auch Verstappens Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die feuchten Verhältnisse stellten den späteren Rennverlauf völlig auf den Kopf. Letzten Endes setzte sich überraschend Esteban Ocon durch und feierte seinen allerersten Grand-Prix-Sieg.

Dieses Jahr steht das Rennen unter einem besonderen Zeichen. Am Donnerstag verkündetenämlich seinen bevorstehenden Abschied aus der Formel 1. Der viermalige Weltmeister dankt nach 16 Jahren in der Königsklasse des Motorsports ab

Das Rennen steigt am Sonntag, 31. Juli, wie gewohnt um 15:00 Uhr. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Formel 1 Grand Prix in Ungarn.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende am Hungaroring gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total Liveticker zu allen Sessions in Ungarn an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.