In Hanoi soll am 5. April das dritte Rennen der am 15. März in Australien beginnenden Formel-1-Saison ausgetragen werden. Der Veranstalter hatte zuletzt versichert, dass das Debüt der Königsklasse in Vietnam wie geplant stattfinden soll. In dem Land hatten sich zuletzt 16 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, knapp 14.000 wurden als Maßnahme gegen die Ausbreitung unter Quarantäne gesetzt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir brauchen bessere Reifen!" Hamilton mecket über Pirelli

(SID)