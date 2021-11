Vom 19. bis 21. November steht der Große Preis von Katar auf dem Programm. Das Rennen findet in Doha statt.

Die ersten beiden Trainings stehen am Freitag, 19. November um 11:30 und 15:00 Uhr an. Das 3. Freie Training startet am Samstag, 20. November um 12:00 Uhr.

Ad

Das Qualifying beginnt am Samstag um 15:00 Uhr. Am Sonntag, 21. November wird um 15:00 Uhr der Große Preis von Katar ausgetragen.

GP von São Paulo Mercedes-Einspruch: Entscheidung über Verstappen-Manöver vertagt VOR 6 STUNDEN

In der WM-Wertung liegt Max Verstappen im Red Bull noch 14 Punkte vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Großer Preis von Katar live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Doha live im TV. Alle Sessions gibt es bei "Sky F1" zu sehen.

Formel 1: Rennen in Doha im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo wird der Große Preis von Katar live im TV übertragen.

Formel 1: GP von Katar im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zum kompletten Rennwochenende an.

Katar-GP im Liveticker:

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

Grand Prix Katar Hamilton zu Missständen in Katar: "Müssen als Sport drüber sprechen" VOR 8 STUNDEN