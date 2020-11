Mit dem großen Preis der Türkei geht die Formel-1-Saison 2020 in die Endphase. Das Rennwochenende in Istanbul findet vom 13. bis 15. November statt.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton kann bereits in der Türkei vorzeitig Weltmeister werden. Kommt der Brite vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas ins Ziel, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den Großen Preis der Türkei in Istanbul live im TV und im Livestream sehen könnt.

RTL und Sky Sport 1 übertragen das Qualifying in Istanbul live im TV. Hier erfahrt Ihr, wer sich die Pole Position sichert.

Der Große Preis der Türkei beginnt am Sonntag, 15. November, um 11:10 Uhr . Das Rennen wird live im TV bei RTL und Sky Sport 1 gezeigt.

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Istanbul an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.