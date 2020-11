Lewis Hamilton hat sich mit seinem Sieg beim Großen Preis der Türkei in Istanbul zum siebten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Damit schloss der 35-jährige Brite zu keinem Geringeren als Rekordchampion Michael Schumacher auf.

GESTERN AM 13:14

"Die Reise bis hierher war einfach unglaublich. Ich habe davon geträumt, als ich klein war, aber das übertrifft all meine Träume."

In der WM-Wertung baute Hamilton bei drei noch ausstehenden Rennen seinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf uneinholbare 110 Punkte aus. Bottas war Hamiltons einziger verbliebener Konkurrent im Titelkampf, er landete im Rennen nach mehreren Drehern auf Platz 14 und damit außerhalb der Punkteränge.

Die internationalen Pressestimmen zum Hamilton-Triumph am Bosporus.

The Sun: "Lewis Hamilton gewinnt unter Tränen seinen 7. WM-Titel in der Türkei und stellt damit den Rekord von Michael Schumacher ein."

AS: "Ehre sei Lewis Hamilton im verrückten Dschungel der Formel 1."

