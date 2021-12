Vom 3. bis 5. Dezember geht es in Dschidda um Sieg und WM-Punkte in der Formel 1. Hier sind Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. im Einsatz.

Die ersten beiden Freien Trainings finden wie gewohnt am Freitag statt, und das dritte Freie Training und das Qualifying am Samstag. Der Große Preis von Saudi-Arabien steht dann am Sonntag auf dem Programm.

Los geht es am Freitag um 14:30 Uhr und 18:00 Uhr MEZ. Das 3. Freie Training beginnt am Samstag um 15:00 Uhr. Um 18:00 Uhr steigt dann das Qualifying. Das Rennen am Sonntag startet um 18:30 Uhr.

Verstappen kann theoretisch vorzeitig Weltmeister werden, muss dafür aber auf einen Patzer Hamiltons hoffen und 18 Zähler mehr holen als der Brite.

Hier seht Ihr im Überblick , was genau passieren muss, damit schon vor dem Saisonfinale der Titelkampf entschieden wird.

GP Saudi-Arabien: Formel 1 live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Dschidda live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem neuen Sender "Sky F1" zu sehen.

Das Rennen am Sonntag ist zudem auch live im Free-TV bei RTL zu sehen.

Formel 1: GP von Saudi-Arabien live im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo und RTL+ (ehemals TVNow) verpassen Fans keine Sekunde vom Rennwochenende in Dschidda.

Formel 1: GP von Saudi-Arabien im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

F1 in Saudi-Arabien: Brundle zählt Vettel an

Der einstige Grand-Prix-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle ist der Meinung, dass Sebastian Vettel nicht mehr zu den fünf besten Fahrern der Formel 1 gehört: "Würde man die Top 5 des aktuellen Feldes nominieren, dann glaube ich nicht, dass man Seb dazuzählen würde. Seine beste Zeit liegt hinter ihm", sagte Brundle. | Zum Bericht

Grand-Prix von Saudi-Arabien: Ricciardo lobt Verstappen-Entwicklung im WM-Duell

Erstmals in seiner Karriere kämpft der Niederländer Max Verstappen um den Weltmeistertitel. Zwei Rennen vor dem Ende der Saison führt der 24-Jährige sogar mit acht Zählern vor Lewis Hamilton. Verstappens früherer Red-Bull-Teamkollege Daniel Ricciardo lobte ihn für seine Entwicklung und glaubt, dass er seine Aggressivität auf der Rennstrecke nun besser kontrollieren kann als in seiner Anfangszeit. | Zum Bericht

Formel 1 in Saudi-Arabien: Hamilton vor WM-Entscheidung mit Kampfansage

Lewis Hamilton und Toto Wolff sind mehr als Angestellter und Boss. Oft saßen beide in neun gemeinsamen Jahren beisammen, um Verträge auszuhandeln, sich über Werte auszutauschen oder privat zu plaudern. Nun adelte der Mercedes-Sportchef den erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte vor dem Saisonfinale: "Der Löwe ist aufgewacht. Lewis ist voll bei der Sache. Brutal und kaltschnäuzig." | Zum Bericht

Das Rennen in Dschidda: Hamilton stichelt gegen Verstappen

Im Kampf um den Titel, der manchmal in Kollisionen zwischen ihm und seinem Rivalen Max Verstappen ausartete, macht Lewis Hamilton klar, dass die Art und Weise, wie er gewinnt, genauso wichtig ist wie das Erreichen seiner Ziele. In einem Interview mit ausgewählten Medien, darunter den Kollegen von "Motorsport.com", sagte Hamilton, dass es ihm sehr wichtig sei, sauber zu bleiben. | Zum Bericht

