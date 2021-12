Sebastian Vettel im Aston Martin belegte zum Auftakt Rang zehn (+1,100), Haas-Pilot Mick Schumacher kam auf den 18. Platz mit 1,739 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Hamilton, der wie schon in Katar mit einem Regenbogen-Helm zur öffentlichen Unterstützung der LGBTQ+-Gemeinschaft fuhr, hat in Saudi-Arabien wieder den starken Motor im Heck, der ihm Mitte November in Brasilien zum Sieg von weit hinten verholfen hatte. Mit der "Granate" (Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff) will der Brite seine Aufholjagd fortsetzen.

Verstappen geht mit acht Punkten Vorsprung auf Hamilton ins vorletzte Saisonrennen. Wenn der Niederländer 18 Zähler mehr holt, ist er vorzeitig erstmals Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 12. Dezember in Abu Dhabi. Mercedes wiederum kann den achten Konstrukteurstitel in Folge perfekt machen, allerdings hat das Team lediglich fünf Punkte Vorsprung auf Red Bull.

Hinter der Aussagekraft der Rundenzeiten in der ersten Session steht ein Fragezeichen: Das erste Training wurde noch bei Tageslicht ausgetragen. Das zweite freie Training am Freitag (18.00 Uhr MEZ) wie auch das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag finden nach Einbruch der Dunkelheit und somit bei niedrigeren Temperaturen statt.

Formel 1: Strecke in Dschidda wird gelobt

Die 6,174 km lange Strecke, die trotz ihrer 27 Kurven der schnellste Stadtkurs der Formel-1-Geschichte ist, wurde binnen eines halben Jahres errichtet. Mehrere Fahrer und auch Teamverantwortliche äußerten sich via Funk sehr positiv über den herausfordernden Kurs mit vielen Mutkurven.

Erst am Donnerstag wurde der Jeddah Corniche Circuit vom Automobil-Weltverband FIA freigegeben. Nur am Sonntag (18.30 Uhr MEZ/RTL und Sky) sowie am 27. März 2022 soll nach derzeitiger Planung in Dschidda ein Grand Prix gefahren werden, zur Saison 2023 ist ein Wechsel auf die gerade im Bau befindliche Strecke in Qiddiya vor den Toren Riads geplant.

Zahlreiche Fahrer und Teams erwiesen dem am Sonntag verstorbenen Frank Williams, Gründer des traditionsreichen Williams-Rennstalls, mit Schriftzügen an den Autos die letzte Ehre.

