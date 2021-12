Rekordweltmeister Lewis Hamilton droht eine Rückversetzung in der Startaufstellung zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Der britische Mercedes-Star muss um 17:00 Uhr (MEZ) den Rennkommissaren in Dschidda Rede und Antwort stehen. Hamilton hatte im dritten freien Training in einer gefährlichen Situation unter doppelt geschwenkter Gelber Flagge offenbar nicht ausreichend verlangsamt.

Zuletzt in Katar hatten die Sportkommissare Hamiltons WM-Rivale Max Verstappen für schuldig befunden, nicht angemessen auf Doppel-Gelb reagiert zu haben. Die Konsequenz war damals: plus fünf Positionen für Verstappen. Er fiel von Startplatz zwei auf Startplatz sieben zurück.

Hamilton steht im Titelkampf unter Druck. Red-Bull-Pilot Verstappen geht mit acht Punkten Vorsprung auf den siebenmaligen Champion ins vorletzte Saisonrennen.

Wenn der Niederländer 18 Zähler mehr holt als der Brite, ist er vorzeitig erstmals Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 12. Dezember in Abu Dhabi.

