Es ist ein neues Bild, das dennoch vertraut wirkt. Die Farbe Rot ist zurück - in den vorderen Startreihen und auf den Podien.

Ferrari hat sich aus dem Niemandsland zurück dorthin gekämpft, wo es nach eigenem Selbstverständnis hingehört: in den Titelkampf.

Ad

Grand Prix von Saudi-Arabien "Geschrien vor Schmerz": Gasly raste trotz Qualen in die Punkte VOR 6 STUNDEN

Dass sich beide Fahrer im Parc Fermé im Anschluss gegenseitig für die gebotene Show gratulierten, rundete das aufregende zweite Wochenende der noch jungen Formel-1-Saison ab.

Stuck: Ferrari-Aufschwung kommt nicht überraschend

"Überraschend kommt das nicht", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot und DTM-Champion Hans-Joachim Stuck im Gespräch mit Eurosport und fügt an: "Wurde ja auch Zeit, oder?"

Ferrari habe mit Leclerc und Sainz "zwei tolle, junge Fahrer", die das Potential des Autos perfekt ausnutzten. Die Gründe für den Aufschwung sieht der 71-Jährige auch in der langen Leidenszeit der Italiener.

"Ferrari wusste vom letzten Jahr, wo seine Nachteile lagen. Man hat sich jetzt in allen Bereichen verbessert, nicht nur beim Motor", so Stuck, der auch die Regeländerungen im Hinblick auf die Aerodynamik der Autos als Baustein des roten Erfolgs sieht.

"Ferrari hat den Rückstand aus dem letzten Jahr definitiv aufgeholt und sich gut vorbereitet. Durch die neuen Regeln ist das Feld zusammengerückt. Das geht schon in die richtige Richtung."

Ferrari: Harmonie könnte zum Trumpf werden

Dass sich auch die Piloten Leclerc und Sainz außerordentlich gut verstehen, sei ein weiterer wichtiger Faktor. Das ist ganz wichtig", betont der gebürtige Garmisch-Partenkirchener und verweist auf die entscheidende Phase der vergangenen Saison: "Im letzten Jahr war das bei Red Bull zu sehen, als Sergio Perez seinem Teamkollegen Verstappen zu nicht ganz unwichtigen Punkten verholfen hat. Sowas ist schon super."

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi hatte Perez den heraneilenden und deutlich schnelleren Hamilton unter enormen Einsatz, aber mit fairen Mitteln, auf der Strecke eingebremst und so letztlich Verstappen die Chance gegeben, in der letzten Runde zum titelbringenden Überholmanöver anzusetzen. Der Niederländer bendankte sich noch während des Rennens mit den Worten "Checo is a legend" über Funk beim Mexikaner.

"Wenn in einem Team keine Harmonie herrscht, egal ob Formel 1, Rallye oder DTM, dann ist das ein Riesenproblem", sagt Stuck. "Wenn sich beide aber gut verstehen, wenn jeder weiß, wo seine Position ist und wenn man gewillt ist, sich gegenseitig zu helfen, auch wenn es mal wehtut, dann macht das den Unterschied. Respekt und Spaß im Umgang miteinander sind sehr wichtig für ein Team."

Schock und Entwarnung - die Bilder zum Schumacher-Crash

Grand Prix von Saudi-Arabien Hamilton nach Debakel ratlos: "Gibt es dafür überhaupt Punkte?" VOR 7 STUNDEN