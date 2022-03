Gerade in Saudi-Arabien überzeugte der Emmericher und kämpfte lange um die Punkte. Am Ende überquerte Hülkenberg als Zwölfter die Ziellinie. "Ich kenne ihn selber aus meiner Zeit bei Porsche, wo er Le Mans gefahren ist. Ich habe mich riesig gefreut für Nico Hülkenberg, der in Saudi-Arabien ein starkes Rennen gefahren ist", lobte Formel-1-Experte Stuck.

Hülkenberg selbst hatte nach dem Grand-Prix in Saudi-Arabien bei "Servus TV" gesagt: "Ich bin ein wirklich geiles Rennen gefahren."

Ad

Sowohl in Bahrain als auch in Dschidda saß Hülkenberg im Cockpit des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel, der den Doppel-Auftakt in die neue F1-Saison wegen einer Coronainfektion verpasste . Beim Rennen auf der umgebauten Strecke in Melbourne in zwei Wochen wird der frühere Ferrari-Pilot aber wieder zurückerwartet.

Grand Prix von Saudi-Arabien F1-Marshall wünschte Hamilton "Unfall wie Grosjean in Bahrain" GESTERN AM 15:34

Stuck sieht die Rückkehr des Heppenheimers mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er im Interview mit Eurosport zugibt. "Auf der einen Seite wünscht man Sebastian Vettel natürlich, dass er wieder ins Auto kommt", sagte der 71-Jährige.

Stuck ratlos wegen Aston Martin: "Sie haben alles, was man braucht"

"Aber ich würde mich auch freuen, wenn der Nico da weiterfahren würde. Weil der ist jetzt heiß", erklärte Stuck und scherzte: "Am besten wäre ein drittes Auto."

Aston Martin steht nach zwei Rennen neben Williams als einziges Team noch ohne einen einzigen Punkt da. Auch Stuck äußerte sich zum schwachen Auftakt der britischen Traditionsmarke.

"Bei Aston Martin ist der Saisonstart augenscheinlich nicht so erfolgt, wie man sich das vorgestellt hatte", sagte Stuck im Interview mit Eurosport. "Vom Team her haben sie alles, was man braucht, um sicher im vorderen Feld mitzufahren, aber sie müssen es auch umsetzen. Das ist immer die Krux", sagte der Formel-1-Experte.

Hans-Joachim Stuck fuhr von 1974 bis 1979 in der Formel 1. In 81 Rennen stand der frühere Brabham-Pilot zwei Mal auf dem Podium. Später glänzte der gebürtige Garmisch-Partenkirchener in der DTM und gewann 1990 die Meisterschaft.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Stuck wundert sich über Hamilton: "Hat der keinen Bock mehr?"

Schock und Entwarnung - die Bilder zum Schumacher-Crash

Grand Prix von Saudi-Arabien Stuck erklärt neue Ferrari-Stärke: "Überraschend kommt das nicht" GESTERN AM 14:08