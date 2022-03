Und merkte gegenüber der Presseagentur "The Associated Press" an: "Wir schauen, wer verfügbar ist und womit wir umgehen müssen. Wir werden bis Mittwoch jemanden gefunden haben." Am Donnerstag beginnen die Testfahrten in Bahrain.

Dort wird aber wohl Fittipaldi im Auto sitzen, der 2020 schon Romain Grosjean nach dessen Feuerunfall ersetzt hatte. Der Brasilianer ist Testfahrer des Teams und laut Teamchef Günther Steiner "die erste Option" - zumindest bei den Testfahrten. "Pietro wird definitiv fahren. Dafür ist er da. Er ist der Testfahrer", sagt Haas.

Ad

Doch wahrscheinlich wird der Enkel von Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi nicht der neue Teamkollege von Mick Schumacher werden: "Wir hätten natürlich gerne jemanden mit etwas mehr Erfahrung", sagt der Amerikaner. Zuletzt führte die Spur Medienberichten zufolge zu Antonio Giovinazzi, der nach drei Jahren sein Cockpit bei Alfa Romeo räumen musste.

Formel 1 Neuer Aston-Martin-Teamchef will mit Vettel verlängern 04/03/2022 AM 09:28

Bei den Testfahrten wird Haas auch wieder in einer veränderten Lackierung fahren, nachdem man schon für den letzten Testtag in Barcelona die Logos von Uralkali abgekratzt hatte. Die Trennung vom russischen Unternehmen des Putin-nahen Dmitri Masepin war für Haas dabei alternativlos.

Haas geht es finanziell auch ohne Uralkali gut

Haas erklärte:

Es gab eine Menge scharfe Kritik über die Invasion der Ukraine und hat einfach überhandgenommen. Damit können wir nicht leben, und auch unsere anderen Sponsoren können damit nicht leben.

Die Frage ist aber nun, ob der Rennstall selbst ohne den großen Sponsor überleben kann. Doch Haas betont, dass seine eigene CNC-Firma Haas Automation stets der Hauptsponsor war und immer noch ist - Uralkali sei lediglich Titelsponsor gewesen. Deswegen könne er auch nicht nachvollziehen, warum gesagt wurde, dass Haas zu einem russischen Team geworden ist.

Er betonte:

Uns geht es gut. Natürlich hätten wir gerne mehr Geld, aber uns geht es gut. Es gibt uns einfach ein paar größere negative Zahlen.

Haas wurde im vergangenen Jahr mit null Punkten Letzter der Konstrukteurs-WM. Man hatte das Jahr 2021 aber stets als Lehrjahr für Mick Schumacher und Nikita Masepin abgeschrieben und sich auf die Saison 2022 konzentriert. Zumindest einer von beiden kann den Lerneffekt nun nicht mehr umsetzen.

Zum Artikel bei Motorsport-Total.com

Das könnte Dich auch interessieren: Wolff erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Rennleiter Masi

(Motorsport-Total.com)

So erklärt Verstappen seine Vertragsverlängerung bei Red Bull

GP von Russland Vertrag gekündigt! F1 fährt auch in Zukunft nicht in Russland 03/03/2022 AM 17:06