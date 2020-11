Dabei kann er mit so einer ehrenvollen Auszeichnung wenig anfangen. Beim Gedanken an den Ehrentitel "Sir", sagt er, fallen ihm spontan Leute "wie mein Opa ein, die im Krieg gedient haben, oder Sir Captain Tom, der 100 Jahre auf diese unglaubliche Ehre warten musste".

"Oder die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Krankenpfleger und Ärzte, die in den schwierigsten Zeiten Menschenleben retten. Ich denke an all diese unbesungenen Helden und sehe mich selbst nicht als unbesungenen Helden. Ich habe noch nie jemanden gerettet."