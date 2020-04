Laut einem Bericht der "FAZ" soll das Formel-1-Management beim Hockenheimring angefragt haben. Liberty Media soll sich erkundigt haben, wie viel Vorlaufzeit die Veranstalter brauchen würden, um ein Formel-1-Rennen austragen zu können. Ursprünglich stand Deutschland gar nicht im diesjährigen Rennkalender, doch die Coronakrise scheint einiges durcheinanderzuwirbeln.

Gestern hat Formel-1-Boss Chase Carey den vorläufigen Fahrplan für die Saison 2020 präsentiert. Der Saisonauftakt soll demnach am 5. Juli in Österreich stattfinden, danach sollen über den Sommer weitere Rennen in Europa folgen. Doch bis auf Silverstone und Ungarn als mögliche Kandidaten gehen der Formel 1 die Rennstrecken aus.

QUIZ: Kennst Du die Formel-1-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen?



Fraglich ist, wie die Lage im Sommer in Italien aussehen wird, ebenso in Spanien. Das Rennen in Frankreich wurde bereits abgesagt und auch in den Niederlanden und Belgien kann frühestens im September gefahren werden. Deutschland könnte so unverhofft zu einem Grand Prix in diesem Jahr kommen, denn die Formel 1 möchte aus vertraglichen Gründen unbedingt mindestens 15 Rennen austragen.

Formel 1 "Dann soll Ferrari doch gehen": Schumacher von Ferrari genervt GESTERN AM 08:10

Das könnte Dich auch interessieren: Heidfeld über Schumacher: "Skrupellos, aggressiv, unfair"

Play Icon WATCH Rosberg über Leclerc: "Wird sicher Weltmeister im Ferrari" 00:00:51

Formel 1 Historischer Erfolg an traurigem Tag: Als Lella Lombardi Formel-1-Geschichte schrieb 26/04/2020 AM 09:47