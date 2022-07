"Die Formel 1 ist die Königsklasse im Motorsport. Wir haben daher immer ein Auge darauf, was in der Formel 1 passiert", fügte Watanabe gegenüber "motorsport-total.com" zu.

Noch im vergangenen Jahr stellte und lieferte Honda den Weltmeister-Motor von Max Verstappen für Red Bull her, zog sich nach der Saison allerdings aus der Motorenlieferkette von Red Bull und Alpha Tauri zurück.

Ad

Seitdem steht Honda beiden Rennställen beratend zur Seite. "Honda ist bis mindestens 2025 eine Art Partner für beide Teams. Im Detail steht es zwar noch nicht fest, aber HRC (Honda-Sportabteilung, Anm. d. Red.) wird bis 2025 eine Art technischer Partner für beide Teams sein", erklärte Watanabe die Funktion von Honda.

Formel 1 Ecclestone rudert nach Putin-Aussagen zurück: "Es tut mir leid" VOR 18 STUNDEN

2026 könnte dann die Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports folgen, in der Honda schon zwischen 1964 und 1968 sowie 2006 und 2008 unter eigenem Namen über den Asphalt rauschte.

Das neue Motoren-Reglement ab 2026 könnte dem asiatischen Motorsport-Riesen aufgrund seiner zukünftigen klimaneutralen Ausrichtung entgegenkommen. Die Hybrid-Motoren der F1-Zukunft sollen insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit punkten, ab 2026 sollen sie komplett durch nachhaltigen Kraftstoff angetrieben werden.

Klimaneutralität als entscheidender Faktor

"So wie ich es verstehe, [...] geht es in Richtung CO2-Neutralität. Honda geht in die gleiche Richtung. Wir müssten mit der Formel 1 also nicht von diesem Vorhaben abweichen", sagte Watanabe, für den eine Rückkehr Hondas in die Formel 1 "eine gute Gelegenheit" sein könnte.

Der Präsident der Sportabteilung betonte aber auch, dass Honda nicht ohne Grund als Motorenlieferant ausgestiegen sei und relativiert seine Formel-1-Ambitionen für die Zukunft: "Wir haben uns entschlossen, das Formel-1-Projekt zu beenden, um uns auf die Massenproduktion [von Straßenwagen] und auf CO2-Neutralität zu konzentrieren. Das hätte weiterhin Priorität. Erst wenn wir erkennen, dass diese Ziele erreichbar sind, dann können wir die Formel 1 in Erwägung ziehen."

Das könnte Dich auch interessieren: Exklusiv: Davor warnt Rosberg Schumacher

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Österreich Brennendes Auto in Spielberg: Sainz kritisiert späte Hilfe VOR 21 STUNDEN