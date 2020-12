Oberste Priorität haben aus Ferrari-Sicht immer die Interessen des Teams, sprich maximale Punkte für die Konstrukteurs-WM. "Kann sein, dass es in manchen Rennen dann wichtig ist, dass die beiden Teamentscheidungen akzeptieren, um die Interessen des Teams voll auszuschöpfen", sagte Binotto. Das liege aber normalerweise ohnehin auch im Interesse der Fahrer.

Eine klassische Stallorder ohne eine solche Sondersituation ist aber nicht angedacht. Erst später in der Saison könnte das theoretisch ein Thema werden, sagte Binotto, "wenn ein Fahrer schon einen klaren Vorsprung auf den anderen hat und noch ein Ziel erreichen kann, das der andere vielleicht nicht mehr erreichen kann".

Oder, anders ausgedrückt: Wenn nur noch ein Fahrer Chancen auf den WM-Titel hat, könnte der andere gebeten werden, sich in den Dienst des Teamkollegen zu stellen. Das kann aber erstens Leclerc genauso treffen wie Sainz, und zweitens müsse das "immer im Sinne des Teams", passieren: "Die Punkte für das Team zu maximieren hat oberste Priorität", erklärte Binotto.

Sainz hatte indes am Freitag seinen ersten offiziellen Arbeitstag in der Gestione Sportiva in Maranello. Bei einem Rundgang wurde ihm die legendäre Fabrik gezeigt, später fanden erste Meetings mit den Ingenieuren statt.