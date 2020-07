Lewis Hamilton (Mercedes) - GP of Styria 2020

Lewis Hamilton zeigte sich nach dem zweiten Rennen in Spielberg enttäuscht. Der Weltmeister monierte, dass es von keinem anderen Team eine offizielle Stellungnahme im Kampf gegen Rassismus gab. Vor allem Ferrari wurde dabei von Hamilton kritisiert: "Wenn man auf Ferrari schaut, wo tausende Menschen arbeiten. Ich habe noch kein Wort von Ferrari gehört, wie sie Verantwortung übernehmen wollen."

Weiter erklärte der Brite: "Kein einziges Team hat etwas gegen Rassismus gesagt. Wir haben gesehen, wie die Mechaniker von Red Bull auf die Knie gegangen sind, das war toll." Hamilton ist das allerdings nicht genug - besonders von der Seite Ferraris.

"Wir brauchen sie. Jeder muss an einem Strang ziehen", forderte der Mercedes-Fahrer, der am Sonntag das zweite Rennen der Saison für sich entscheiden konnte. Hamilton berichtete dabei auch von einem Zoom-Meeting, in welchem er das Thema angesprochen hatte, von den anderen Teams aber keine Reaktion kam.

"Ich sagte: 'Schaut her, im Moment hat sich die Formel 1 dazu entschieden, den Kampf gegen Rassismus zu unterstützen und es ist großartig, dass Mercedes das auch tut. Aber kein anderes Team hat auch nur ein Wort gesagt.'", meinte der 35-Jährige.

Es sei wichtig, "dass die Formel 1 und die FIA in diesen Szenarien noch mehr die Führung übernimmt und sagt: 'Hey Leute, alle zusammen, alle müssen zusammen kommen und kämpfen, damit wir etwas verbessern können.'", so Hamilton weiter.

Vor den ersten Rennen der Saison hatten die Fahrer der Formel 1 T-Shirts mit "End Racism" und "Black Lives Matter" getragen. Einige Fahrer, unter ihnen auch Hamilton, gingen zudem vor Rennbeginn als Zeichen des Protests auf die Knie.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc verzichtete als einer von sechs Fahrern auf den Kniefall und machte seine Unterstützung nur über das Shirt deutlich.

