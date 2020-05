Die Corona-Epidemie legt bekanntlich auch die Formel 1 lahm. Bis auf die Testfahrten gab es dieses Jahr noch keine Boliden auf der Strecke zu sehen. Lewis Hamilton hat nun in einem Videointerview über die Zwangspause gesprochen. Ihm gehe es derzeit "großartig", sagte der Brite. Denn: "Das ist das erste Mal, an das ich mich erinnern kann, dass ich sechs Wochen lang an einem Ort war."

Lewis Hamilton gab zu: "Es ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise sind wir immer unterwegs." Der sechsfache Weltmeister verriet, er habe sich erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Er genieße es, nun weniger zu tun zu haben.

"In den vergangenen fünf Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, dass es gut für meinen Körper und Geist wäre, ein Jahr Auszeit zu nehmen", plauderte der 35-Jährige aus. "Aber das geht nicht", musste er einsehen. "Das sollte ein Athlet in seinen besten Jahren nicht machen."

Formel 1 Hamilton über Geisterrennen: "Schlimmer als ein Testtag" 09/05/2020 AM 17:22

Deshalb stehe ein Sabbatjahr auch nicht zur Debatte. Unverhofft kam er nun dennoch zur Ruhe - "und ich genieße es. Ich fühle mich frischer und gesünder als je zuvor."

Geht es nach den Plänen der Formel-1-Bosse dann dürfte diese Ruhe in etwas mehr als eineinhalb Monaten wieder vorbei sein. Am 5. Juli soll in Spielberg/Österreich endlich der Saisonauftakt stattfinden. Aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Pandemie jedoch ohne Zuschauer.

Zum kompletten Artikel auf Motorsport-Total

Das könnte Dich auch interessieren: Rosberg erklärt: So ist die Formel-1-Saison doch noch zu retten

Play Icon WATCH Ferrari bläst zur Jagd auf Mercedes: So sieht die neue "Rote Göttin" aus 00:01:00

Formel 1 Neues Ferrari-Angebot für Vettel mit großem Haken 08/05/2020 AM 20:15