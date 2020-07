Lewis Hamilton könnte in wenigen Monaten zum Rekordweltmeister aufsteigen - ist in diesen Tagen aber sehr viel mehr als ein Sportler. Schon in den vergangenen Jahren hat der Engländer eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die nun ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Er ist ein Vorkämpfer im Kampf gegen Rassismus und hat Mercedes gar dazu gebracht, die Silberpfeile umzulackieren.

Wer Lewis Hamilton noch immer für einen gewöhnlichen Rennfahrer hält, der sollte in diesen Tagen nach Spielberg schauen. Wenn die Formel 1 am Sonntag (15:10 Uhr) in ihre Corona-Saison startet, ist der Einfluss des Weltmeisters auf seinen Sport nicht mehr zu übersehen - die Silberpfeile sind nicht mehr silbern, Mercedes hat sie schwarz lackiert. Die Black-Lives-Matter-Bewegung ist in der Königsklasse angekommen, und das ist auch ein Verdienst Hamiltons.

"Stolz auf das Team" sei er, sagt der Engländer, er habe in den vergangenen Wochen "viel mit Mercedes gesprochen. Es ist toll, dass sie auch an Bord sind. Was wir tun, muss nachhaltig sein. Es genügt nicht, ein schwarzes Bild auf Instagram zu posten, wir müssen jetzt dran bleiben, die ganze Industrie muss dran bleiben. Dann können wir etwas bewirken." Ziel sei "ein Vermächtnis, das über den Sport hinausgeht".

Hamilton könnte siebenfacher Weltmeister werden

Er selbst ist da auf einem guten Weg. 2020 ist das Jahr, in dem der Sportler Hamilton Historisches erreichen kann, mit dem siebten WM-Titel kann er den einst unerreichbar wirkenden Rekord von Michael Schumacher einstellen. Und dennoch rückt sein Wirken als Formel-1-Pilot gerade irgendwie in den Hintergrund.

Hamilton protestiert mit Hunderten im Londoner Hyde Park, gründet eine Kommission für mehr Vielfalt in der Formel 1 und ruft via Social Media täglich Millionen dazu auf, ihre Stimme gegen Rassismus zu erheben. All das erinnert zumindest in Ansätzen an das Engagement Muhammad Alis, und das ist kein Zufall.

Hamilton: "Ali war eine der größten Inspirationen"

Der größte Boxer der Geschichte war auch eine der ganz großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, ein Kämpfer für Gerechtigkeit. "Er war eine der größten Inspirationen in meinem Leben", sagt Hamilton, "er half mir, daran zu glauben, dass jemand wie ich alles schaffen kann, dass meine Träume erreichbar sind. Und ich hoffe, dass ich das Gleiche für die Generationen nach mir tun kann."

Dass Hamilton heute eine so starke soziale Verantwortung empfindet und seine Reichweite derart nutzt, ist durchaus bemerkenswert. Denn es gab Zeiten, da fiel der Brite vor allem auf durch sein Privatleben mit dem internationalen Jetset, durch seinen luxuriösen Lebensstil. Für junge Menschen mit viel Geld nicht völlig ungewöhnlich.

Hamilton mit großem sozialen Engagement

Schon in den vergangenen Jahren wirkte Hamiltons Handeln abseits der Formel-1-Strecken aber zunehmend reflektiert und eher altruistisch. Der sechsmalige Weltmeister ernährt sich aus Gründen des Umweltschutzes mittlerweile vegan, setzt sich für den Tierschutz ein, spendete im Frühjahr große Summen für die Opfer der Buschbrände in Australien. Und wird seit Beginn der Pandemie nicht müde, zu Sorgfalt und Vorsicht im Kampf gegen COVID-19 aufzurufen.

Immer wieder neue Themen hatte Hamilton auf seiner Agenda und widmete sich diesen meist sehr emotional - manche sahen darin Aktionismus. "Er ist ein großartiger Rennfahrer, beschäftigt sich aber vielleicht mit zu vielen anderen Dingen", sagte etwa Ralf Schumacher der "Stuttgarter Zeitung" über Hamiltons Umgang mit der Coronabedrohung.

Rennfahrer Hamilton leidet nicht unter Privatmensch

Das ist aber wohl zu kurz gedacht. Der Rennfahrer Hamilton und der Privatmensch Hamilton existieren ja schon eine Weile gleichberechtigt nebeneinander, die sportliche Leistung leidet nicht. Und einiges spricht dafür, dass der Engländer auch im Dezember noch über die Themen spricht, die ihm wichtig sind - und im schwarzen Silberpfeil ganz nebenbei zum Rekordweltmeister aufgestiegen ist.

