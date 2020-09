Wenn er wechseln sollte, dann stand in den Medien höchstens Ferrari als Alternative im Raum. Angesichts der schlechten Form der Italiener kann das aber aktuell ausgeschlossen werden - abgesehen davon, dass Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz ohnehin bereits zwei Piloten für die kommende Saison unter Vertrag hat.

Denn er würde gerne den Kampf zwischen den beiden Spitzenpiloten verfolgen - und Verstappen könnte für ihn dabei am Ende sogar als Sieger hervorgehen.

"Lewis hat sich in letzter Zeit nicht gemeldet, also kann ich mir nur vorstellen, dass er dort bleibt, wo er ist", sagt der Red-Bull-Teamchef und hofft, dass sein Team dem Niederländer das Material gibt, um Hamilton zumindest in unterschiedlichen Teams herauszufordern.