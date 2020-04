Lewis Hamiltons Vertrag beim Silberpfeil-Rennstall läuft am Saisonende aus. Der 35-Jährige fährt seit 2013 für die Silberpfeile und dominiert seit 2014 mit Mercedes die Motorsport-Königsklasse. "Ich will nicht wechseln. Ich bin bei den Leuten, die sich seit Tag eins um mich gekümmert haben", schrieb Hamilton unter einen Beitrag der englischen Boulevardzeitung "The Sun", die über einen sich angeblich abzeichnenden Wechsel zu Ferrari berichtet hatte.

Hamilton wird seit Jahren immer wieder mit der Scuderia in Verbindung gebracht, dort könnte er Nachfolger von Sebastian Vettel werden. Der Vertrag des Heppenheimers bei den Italienern endet ebenfalls am Saisonende.

(SID)