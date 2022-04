Dazu postete er zwei Bilder von sich selbst in der Mercedes-Garage. Der Beitrag folgte auf einige Aussagen vor allem von Red-Bull-Seite.

Jos Verstappen, Vater von Weltmeister Max Verstappen, meinte zudem in einer Kolumne auf der Website seines Sohnes: "Es hat mir nach allem, was vergangenes Jahr passiert ist, Freude bereitet zu sehen, wie Max Hamilton überrundet. Für Hamilton war es ein wirklich schwieriges Wochenende."

In Italien hatte es für den 37-jährigen Mercedes-Piloten nur zu einem 13. Platz gereicht. Auch in den Rennen zuvor in Australien (4.) und Saudi-Arabien (10.) verpasste der Brite das Podium zum Teil deutlich. Einzig zum Auftakt in Bahrain erreichte Hamilton mit dem dritten Rang das Podest.

Der Instagram-Post des Mercedes-Stars dürfte allerdings als klare Kampfansage an seine Kritiker und Konkurrenz verstanden werden.

