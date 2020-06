Weltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Team haben nach dem Corona-Lockdown die Vorbereitungen auf die nun anstehende Formel-1-Saison wieder aufgenommen. Bei den zweitägigen Testfahrten am Dienstag und Mittwoch in Silverstone mit einem zwei Jahre alten Silberpfeil sollen auch die neuen Abläufe unter verschärften Hygieneregeln eingeübt werden.

Hamilton soll am Mittwoch ins Auto steigen, am Dienstag übernahm sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Hamilton peilt in diesem Jahr seinen siebten WM-Titel an, der Brite könnte mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen. Bei zwei Rennen in Österreich (5. und 12. Juli) werden Hamilton, Ferrari-Star Sebastian Vettel und Co. erstmals in dieser Saison auf Punktejagd gehen.

Danach folgt direkt im Anschluss der Große Preis von Ungarn (19. Juli). Zudem stehen zwei Rennen in Silverstone auf dem Programm (2./9. August), anschließend fährt die Formel 1 in Spanien (15. August), Belgien (30. August) und Italien (6. September). Alles natürlich erst einmal ohne Fans an den Strecken - und in Corona-Zeiten unter Vorbehalt.

(SID)

