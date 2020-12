"In diesem Jahr war er darüber hinaus eine kraftvolle Stimme im Kampf gegen Diskriminierung. Er ist 2020 in jeder Hinsicht im Jahr vorangegangen", hob Wolff Hamiltons politisches Engagement hervor.

"Was er bisher erreicht hat, ist phänomenal und war noch lange nicht alles. Wir alle aus der Formel 1 gratulieren ihm zu dieser wohlverdienten Anerkennung seiner Leistungen und freuen uns darauf, 2021 mehr von seiner Brillanz zu sehen", so Domenicali.

Mit seinem siebten Titelgewinn hatte Hamilton in der Formel-1-Saison 2020 den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Mit aktuell 95 Grand-Prix-Siegen ist er in dieser Wertung der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der For