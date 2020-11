Formel 1

Mammutprogramm: F1-Kalender 2021 mit Rekordanzahl an Rennen

Die Formel 1 steht vor einem Rekordjahr 2021. Das geht aus dem Rennkalender vor, den die FIA nun veröffentlicht hat. Demnach werden 23 Rennen auf dem Programm stehen - so viele wie noch nie zuvor. Neu im Kalender sind die Rennen in Zandvoort (Niederlande) und Dschidda (Saudi-Arabien). In Deutschland wird 2021 nicht gefahren.

