"Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Lewis setzen", sagte der Italiener. "Ich glaube, dass Mercedes gewinnen wird. Sie sind ein solides Team und haben in den letzten Jahren gezeigt, was in ihnen steckt. Sie haben alle Voraussetzungen, um am Ende zu gewinnen - und als amtierender Weltmeister sind sie diejenigen, die es zu schlagen gilt."

Wenn er sich einen Weltmeister wünschen würde, dann wäre es neben Ferrari realistisch gesehen Max Verstappen, denn Mercedes hat mit seinen sieben WM-Titeln in Folge genug gewonnen. "Ich bin immer für Ferrari, aber ich feuere auch Max an, weil ich denke, dass es gut für den Sport ist, den Status quo zu brechen", so Binotto.

Doch eines muss es noch betonen: "Es sind zwei außergewöhnliche Fahrer, die sehr talentiert sind. Der eine hat es bereits bewiesen und der andere hat nach allem, was er gezeigt hat, unbestrittene Schnelligkeit."

