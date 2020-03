Der Niederländer vertraut Red Bull in dieser Hinsicht allerdings. "Wenn es sich gut anfühlt, warum sollte man dann wechseln?", so Verstappen. "Alle im Team gehen in die gleiche Richtung. Wir wollen gewinnen. Alle sind motiviert, und ich glaube wirklich, dass wir wieder auf die Siegerstraße kommen können. Für mich gab es keinen Grund, zu wechseln. Ich fühle mich im Team sehr wohl", betont er.

Allerdings hat sich Verstappen auch in seinen neuen Vertrag wieder mehrere Ausstiegsklauseln schreiben lassen. So hatte er in seinem alten Vertrag zum Beispiel die Klausel, das Team trotz Kontrakt verlassen zu dürfen, wenn er sich zur Sommerpause nicht mindestens auf Platz drei der Fahrer-WM befindet. Das hat Teamchef Christian Horner in Staffel 2 der Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" nun auch erstmals offiziell bestätigt.

Verstappen will Rekord von Vettel

Helmut Marko hat gegenüber "Auto Bild motorsport" bereits verraten, dass es im neuen Verstappen-Vertrag zudem eine Klausel gibt, die die Konkurrenzfähigkeit von Motorenpartner Honda betrifft. "Anscheinend sehr gut", antwortet Verstappen mit einem Grinsen auf die Frage, wie man mit Red Bull verhandelt habe. Weitere Details zu den Gesprächen lässt er sich nicht entlocken.

"Ich denke, das ist privat", grinst er, und auch Horner witzelt:

" Da ist es an euch, zu fantasieren und zu träumen. "

Klar ist, dass beide Seiten sehr glücklich sind, miteinander weiterzumachen. Die Saison 2020 ist für den 22-jährigen Verstappen die letzte Möglichkeit, jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden. Den Rekord (23 Jahre, 134 Tage) hält aktuell noch Sebastian Vettel.

