Sollte ein Team den Kostendeckel überzogen haben, könnten WM-Punkten abgezogen oder das Team im Extremfall sogar aus der WM ausgeschlossen werden - und zwar auch rückwirkend.

"Wir wissen, dass es einer der Nachteile dieser Regeln ist", sagte Laurent Mekies von Ferrari. Denn die Saison 2021 ist seit rund zehn Monaten vorbei. Doch wie sollte die FIA damit umgehen, wenn es im vergangenen Jahr tatsächlich Verstöße gegeben haben sollte?

Ad

Einig sind sich die meisten Teams lediglich dabei, dass ein Bruch der Budgetobergrenze eine empfindliche Strafe nach sich ziehen müsste.

Formel 1 Verliert Verstappen seinen WM-Titel? FIA vertagt Entscheidung VOR 15 STUNDEN

Auf die Frage, ob die FIA ganze WM-Stände rückwirkend noch ändern sollte, halten sich die meisten jedoch bedeckt.

Wie hat sich der Verstoß auf die Entwicklung ausgewirkt?

Mekies erklärte zum Beispiel, die wichtigere Frage sei, ob man durch einen Verstoß 2021 auch einen Vorteil für die kommenden Jahre habe. "Wenn es also einen Verstoß 2021 gab, welchen Vorteil hat man dadurch mit in 2022 genommen? Und in 2023?", so Mekies.

Denn Geld, das 2021 ausgegeben wurde, muss nicht zwangsläufig in die Entwicklung 2021 geflossen sei. Hätte man es zum Beispiel bereits für das neue Auto eingesetzt, hätte man demnach zwar 2021 zu viel ausgegeben, damit aber einen Vorteil für 2022 erzielt.

Williams-Teamchef Jost Capito führte weiter aus: "Ich denke nicht, dass es [eine Strafe] für das letzte Jahr sein sollte, weil die meisten Auswirkungen auf dieses Jahr zurückzuführen sind." Er fände es "komplett falsch", das Ergebnis 2021 rückwirkend zu ändern.

Besondere Brisanz erhält das Gedankenspiel dadurch, dass die Gerüchte im Fahrerlager besagen, dass das Red-Bull-Team von Weltmeister Max Verstappen zu den beiden Teams gehören könnte, die im vergangenen Jahr zu viel Geld ausgegeben haben sollen.

Max Verstappen und Red Bull wehren sich gegen die Vorwürfe Fotocredit: Getty Images

Verstappens WM-Titel in Gefahr: Teams erwarten Konsequenzen

Es würde in diesem konkreten Fall also nicht nur darum gehen, die WM-Wertung 2021 an irgendeiner Stelle noch einmal zu verändern. Sogar der Titel des Niederländers würde damit auf dem Spiel stehen. Ein Szenario, das sich aus sportlicher Sicht kaum jemand wünscht.

Klar ist allerdings auch, dass die Teams von der FIA eine harte Hand bei möglichen Verstößen erwartet. Capito verrät: "Ohne den Kostendeckel wäre [Teambesitzer] Dorilton nicht in den Sport eingestiegen. Das zeigt, wie viel es für das Team bedeutet."

"Ich habe kein Meeting, in dem das Word 'Costcap' nicht erwähnt wird. Das gilt für jedes technische Meeting, jedes finanzielle Meeting - alle", so der Williams-Teamchef, der damit die Bedeutung der Budgetobergrenze verdeutlichen möchte.

"Wichtig ist einfach, dass die finanziellen Regularien, die jetzt am Start sind, genauso wie die sportlichen und technischen Regularien eingehalten werden müssen", stellte auch Andreas Seidl bei "Sky" klar, der "entsprechende Strafen" bei Verstößen erwartet.

Seidl verrät: McLaren musste Gürtel enger schnallen

"Wir haben da großes Vertrauen in die FIA, vor allem auch in den neuen Präsidenten, dass sie das entsprechend handlen werden, [...] falls es Verstöße oder sogar einen Betrug gab", so der McLaren-Teamchef - den das übrigens nicht überraschen würde.

"Bezüglich der Spekulationen, welche Teams da betroffen sein können, möchte ich mich nicht mit beteiligen, weil ich habe keine konkreten Informationen darüber oder keine Beweise", so Seidl, der aber trotzdem spannende Einblicke aus McLaren-Sicht liefert.

Er verriet nämlich, dass sein Rennstall durch den Kostendeckel im vergangenen Jahr sehr einschneidende Maßnahmen habe ergreifen müssen. Man habe in Woking Leute entlassen oder Gehälter kürzen müssen, "was sehr, sehr ernst war", so Seidl.

"Gleichzeitig gab es vor allem zwei Teams, die unglaublich aggressiv Leute eingestellt haben und weiter einstellen", berichtete er und erklärte, diese Teams, deren Namen er nicht nennt, hätten unter anderem mit "unglaublichen Gehältern" um sich geworfen. "Da fragen wir uns alle, wie das in dieser neuen Welt der Formel 1 möglich ist", so Seidl.

Das könnte Dich auch interessieren: Mercedes wohl an Ricciardo dran: Bleibt der Australier in der Formel 1?

"Nicht da, wo wir sein wollten": Vettel glaubt an Trendwende

Formel 1 Aufregung um Hamiltons Piercing - das steckt dahinter VOR EINEM TAG