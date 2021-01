"Eine Option zu ziehen gibt uns die nötige Zeit, um zu entscheiden, ob die Formel E für McLaren als zukünftige Wettbewerbsplattform richtig ist", sagt McLaren-Chef Zak Brown. Außerdem gilt es zu klären, in welcher Form der Einstieg erfolgen soll - zum Beispiel als komplett eigenständiges Team oder in Kombination mit einem bestehenden Rennstall. Jedenfalls will man möglichen anderen Interessenten zuvorkommen.