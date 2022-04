Ross Brawn hat 2012 und 2013 mit seinem damaligen Team den Grundstein dafür gelegt, dass Mercedes ab 2014 der erfolgreichste Rennstall der Formel 1 sein konnte. Ende 2013 verließ er Mercedes, weil er Toto Wolff nicht mehr vertrauen konnte, wie er selbst später in einem Buch sagte . Und Brawn war nur der erste von vielen Abgängen, die seither passiert sind.

Ende 2016 stieg nicht nur Nico Rosberg aus, sondern auch Paddy Lowe, bis dahin als Technischer Direktor für den Chassisbereich gesamtverantwortlich. Ihm folgte James Allison nach, der sich wiederum per 1. Juli 2021 aus dem Tagesgeschäft zurückzog und seine Position an Mike Elliott übergab.

Nicht zu vergessen der Tod von Niki Lauda im Mai 2019. Lauda mag operativ keine relevanten Entscheidungen getroffen haben. Die Symbolkraft, eine strahlende Figur wie ihn an vorderster Front im Team zu haben, ist aber nicht zu unterschätzen.

Noch extremer war der "Brain-Drain", also der Abfluss von schlauen Köpfen, auf der Motorenseite. Andy Cowell, seinem Ruf nach einer der besten technischen Manager der Formel 1, gab die Position als Chef in Brixworth Mitte 2020 auf. Ihm folgte Hywel Thomas nach, den davor außerhalb von Fachkreisen kaum jemand kannte.

Red Bull wirbt zahlreiche Mercedes-Arbeiter ab

In etwa zur gleichen Zeit fing Red Bull an, Red Bull Powertrains aufzubauen. Ben Hodgkinson, bei Mercedes Head of Mechanical Engineering, soll dort die Leitung übernehmen. Laut Angaben von Red Bull wechselten mit ihm 50 Kollegen von Mercedes zu Red Bull. Nicht zu vergessen jene Mitarbeiter, die Lawrence Stroll für Aston Martin abwerben ließ. Wenn das kein breiter "Brain-Drain" ist, was dann?

Aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff relativiert: "Das ist einfach der normale Zyklus. Ross ist gegangen, danach ist Paddy gegangen. Wir haben danach sechs Meisterschaften gewonnen, oder sieben. Dann kam James Allison dazu, und es gibt viele andere, die nicht an vorderster Front in den Zeitungen stehen. Dann hat sich Andy zurückgezogen."

"Aber währenddessen kommen die ganzen Jungen hoch, die auf operativer Ebene auch immer wieder die Entscheidungsträger waren, was die Fahrzeuge der letzten Jahre betrifft. Wir haben niemanden verloren, wo ich mir heute denke: 'Das ist echt, echt kontraproduktiv gewesen!' Sondern es ist einfach die normale Rate an Wechsel."

Fest steht: Kein anderes Team als Mercedes hat in den vergangenen Jahren so viel qualifiziertes Personal verloren. Was per se auch gar nicht ungewöhnlich ist: In der Geschichte der Formel 1 war es schon immer so, dass viele Mitarbeiter des gerade besten Teams mit attraktiven Gehaltsangeboten von der Konkurrenz abgeworben wurden.

